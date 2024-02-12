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Судмедэксперты называли причину смерти пятимесячной девочки из Первоуральска

14.14 Среда, 21 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Судмедэксперты называли причину, по которой погибла пятимесячная малышка из Первоуральска. Вскрытие показало, что смерть не носит криминальный характер.

«Установлена аспирация желудочным содержимым. Проще говоря, дыхательные пути оказались перекрыты рвотными массами»,

сообщает ЕАН со ссылкой на свой хорошо информированный источник.


Ранее соседка семьи, в которой умерла девочка, заявляла, что ребёнок задохнулся из-за того, что кроватка была завалена вещами. По данным прокуратуры, незадолго до смерти малышки мама укладывала её спать. Через некоторое время родители обнаружили, что их дочь не дышит. Напомним, что отца малышки обвинили в убийстве и отправили в СИЗО, где он будет находиться до 2 марта 2024 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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