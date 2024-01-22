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Отца скончавшейся пятимесячной малышки из Первоуральска отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Отца пятимесячной малышки из Первоуральска, которая, по версии соседей, задохнулась под грудой вещей в собственной кроватке, обвинили в убийстве и отправили в СИЗО, где он будет находиться до 2 марта 2024 года.
О предъявленном обвинении и аресте мужчины «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ему избрали меру пресечения ещё 5 января 2024 года, в день задержания, Верх-Исетским районным судом. Его адвокат подавал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мужчину после задержания отпустили домой.
Напомним, что в Первоуральске скончались два младенца.
О предъявленном обвинении и аресте мужчины «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ему избрали меру пресечения ещё 5 января 2024 года, в день задержания, Верх-Исетским районным судом. Его адвокат подавал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений»,
– сообщили в суде.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мужчину после задержания отпустили домой.
Напомним, что в Первоуральске скончались два младенца.
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