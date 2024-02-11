В Екатеринбурге жительница микрорайона Кольцово заявила об угрозах от УК

передают слова женщины в сообществе «Подслушано в Кольцово».

«Заместитель генерального директора вчера во время собрания подошла ко мне и сказала, что если я не успокоюсь и продолжу говорить о том, что управляющая компания не работает от слова совсем, приедут ко мне три бригады спортсменов РМК и придётся мне ходить и оглядываться»,