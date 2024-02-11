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В Екатеринбурге жительница микрорайона Кольцово заявила об угрозах от УК

11.28 Четверг, 15 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жительница микрорайона Кольцово заявила о том, что якобы ей угрожали в управляющей компании, которая обслуживает её дом на Испытателей, 12.

«Заместитель генерального директора вчера во время собрания подошла ко мне и сказала, что если я не успокоюсь и продолжу говорить о том, что управляющая компания не работает от слова совсем, приедут ко мне три бригады спортсменов РМК и придётся мне ходить и оглядываться»,

передают слова женщины в сообществе «Подслушано в Кольцово».


Сообщается, что после этого женщина пожаловалась на угрозы в прокуратуру.

Ранее жители Кольцово обвиняли управляющую компанию в том, что она якобы ничего не делает для создания минимального комфорта и поддержания необходимых жилищных условий в подконтрольных домах.

Между тем, жильцы домов, где наблюдались многодневные перебои с отоплением в самые лютые морозы, решили не оплачивать последние квитанции, суммы за коммунальные услуги в которых больше, чем ожидали люди.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:55 Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор
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