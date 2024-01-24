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Жители Кольцово опасаются, что огромные долги управляющей компании повесят на них
Фото: Вечерние ведомости
Коммунальные проблемы, с которыми жильцы микрорайона Кольцово в Екатеринбурге особенно ощутимо столкнулись этой, очень нестабильной по погоде зимой, сильно прогневили людей. На входных дверях домов, где нет то отопления, то света, то воды, стали появляться объявления с призывами объединяться против управляющей компании и «брать инициативу в свои руки».
Впрочем, никаких конкретных предложений в этих объявлениях не содержится. Зато хорошо отражается гнев в сторону одной из управляющих компаний. Эту УК обвиняют в том, что она якобы ничего не делает для создания минимального комфорта и поддержания необходимых жилищных условий в подконтрольных домах, зато «наши деньги получать не забывает». Высказывается в объявлении и подозрение о том, что руководство УК «заносит куда надо, и кому надо». Логика этих подозрений элементарная — раз жильцы годами жалуются в различные надзорные органы на плохую работу «управляшки», но ничего не меняется, и на нее никаких мер воздействия не оказывается, значит имеет место «подмасливание».
В анонимных объявлениях утверждается, что за этой управляющей компанией перед поставщиками якобы накопился крупный долг на общую сумму 300 миллионов рублей. Составители текста высказывают опасение, что в итоге расплачиваться по долгам будет не сама компания, а сами жильцы, на которых попросту распишут сумму долга.
Меж тем, среди жильцов домов, где наблюдались многодневные перебои с отоплением в самые лютые морозы, зреет решение чуть ли не оплачивать последние квитанции. В тех — словно какая-то издёвка над ними — значатся гораздо большие суммы за коммунальные услуги, чем жители ожидали.
Впрочем, никаких конкретных предложений в этих объявлениях не содержится. Зато хорошо отражается гнев в сторону одной из управляющих компаний. Эту УК обвиняют в том, что она якобы ничего не делает для создания минимального комфорта и поддержания необходимых жилищных условий в подконтрольных домах, зато «наши деньги получать не забывает». Высказывается в объявлении и подозрение о том, что руководство УК «заносит куда надо, и кому надо». Логика этих подозрений элементарная — раз жильцы годами жалуются в различные надзорные органы на плохую работу «управляшки», но ничего не меняется, и на нее никаких мер воздействия не оказывается, значит имеет место «подмасливание».
В анонимных объявлениях утверждается, что за этой управляющей компанией перед поставщиками якобы накопился крупный долг на общую сумму 300 миллионов рублей. Составители текста высказывают опасение, что в итоге расплачиваться по долгам будет не сама компания, а сами жильцы, на которых попросту распишут сумму долга.
«Платило население или не платило — поставщикам всё равно. Поделят на всех нас и УК им в этом поможет», — пугают авторы текста жильцов Кольцово.
Меж тем, среди жильцов домов, где наблюдались многодневные перебои с отоплением в самые лютые морозы, зреет решение чуть ли не оплачивать последние квитанции. В тех — словно какая-то издёвка над ними — значатся гораздо большие суммы за коммунальные услуги, чем жители ожидали.
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