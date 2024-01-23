Жильцам «невезучих домов» на Авиаторов в Екатеринбурге объяснили большие квитанции морозами

– рассказала «Вечерним ведомостям» жительница 13-го дома на Авиаторов Алёна.

«Съездил муж на Белинского в "Ремстройкомплекс". Дали нам такой ответ, что они считали по счётчику по отоплению, ссылаясь на то, что были морозы и они прибавляли и убавляли отопление, и за счёт этого у нас натикали во всех квартирах такие счета. Пояснить они пока не могут толком, потому что тот человек, который давал эти показания, сейчас находится в отпуске. То есть мы сейчас должны ждать, пока этот человек выйдет с отпуска, чтобы он проверил общедомовой счётчик отопления»,