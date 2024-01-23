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Жильцам «невезучих домов» на Авиаторов в Екатеринбурге объяснили большие квитанции морозами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жильцам «невезучих домов» с улицы Авиаторов в Екатеринбурге, у которых были перебои с отоплением с 31 декабря по 8 января в период аномально холодной погоды, в управляющей компании «Ремстройкомплекс» объяснили большие квитанции морозами.
Объяснить, почему в других домах, где тоже стоят счётчики, пришли прежние счета по отоплению, а у них они оказались ощутимо больше, в компании, со слов жильцов, не смогли.
Напомним, что вчера жильцы 13-го и 15-го домов на улице Авиаторов сообщили о счетах за отопления, которые оказались в разы больше тех, что им приходили раньше в тот же отопительный сезон. Люди также сообщали о своих опасениях по поводу того, что им не сделают перерасчёт за январь, в начале которого они остались без отопления в период аномальных морозов.
«Съездил муж на Белинского в "Ремстройкомплекс". Дали нам такой ответ, что они считали по счётчику по отоплению, ссылаясь на то, что были морозы и они прибавляли и убавляли отопление, и за счёт этого у нас натикали во всех квартирах такие счета. Пояснить они пока не могут толком, потому что тот человек, который давал эти показания, сейчас находится в отпуске. То есть мы сейчас должны ждать, пока этот человек выйдет с отпуска, чтобы он проверил общедомовой счётчик отопления»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» жительница 13-го дома на Авиаторов Алёна.
Объяснить, почему в других домах, где тоже стоят счётчики, пришли прежние счета по отоплению, а у них они оказались ощутимо больше, в компании, со слов жильцов, не смогли.
Напомним, что вчера жильцы 13-го и 15-го домов на улице Авиаторов сообщили о счетах за отопления, которые оказались в разы больше тех, что им приходили раньше в тот же отопительный сезон. Люди также сообщали о своих опасениях по поводу того, что им не сделают перерасчёт за январь, в начале которого они остались без отопления в период аномальных морозов.
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