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Владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки отпустили из СИЗО

17.09 Среда, 14 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд изменил меру пресечения владельцу лесопилки Газанфару Мамедову, обвиняемого в пожаре в Сосьве, заменив содержание под стражей на запрет определённых действий, сообщил источник «Вечерних ведомостей».

Защита обжаловала постановление Ленинского районного суда, который 25 января 2024 года продлил срок задержания под стражей. В пресс-службе областного суда информацию подтвердили.

«Выслушав мнения сторон и доводы апелляционных жалоб, Свердловский областной суд постановил решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении Мамедову срока содержания под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – рассказали в суде.


Сейчас для Ганзафара Мамедова под запретом общение с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу. Исключение составляют только близкие родственники. Разрешение на общение ему могут дать только следователь, прокурор или суд. В суде также подчеркнули, что в случае нарушений, ему могут изменить меру пресечения на более строгую.

Напомним, что Газанфара Мамедова задержали 28 апреля – через три дня после разрушительного пожара, в результате которого сгорело 120 домов и погибло два человека. Мамедов тогда назвал себя пострадавшим и уверял, что пожар пришел на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил. Однако Мамедова сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.

На него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Ранее жители Сосьвы, в том числе и потерпевшие, выступали в защиту Мамедова Газанфара, выражая уверенность в его невиновности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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