Владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки отпустили из СИЗО

«Выслушав мнения сторон и доводы апелляционных жалоб, Свердловский областной суд постановил решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении Мамедову срока содержания под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – рассказали в суде.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости