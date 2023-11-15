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Жители сгоревшей Сосьвы обратились к президенту в защиту арестованного управляющего лесопилкой Мамедова
Скрин из видео: жители Сосьвы
Жители сгоревшей Сосьвы вновь выступили в защиту арестованного управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова, в невиновности которого они уверены. На этот раз они записали обращение президенту с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Ранее они уже записывали коллективное обращение с требованием пересмотреть Газанфару Мамедову меру пресечения. Сейчас они также просят провести проверку и освободить Мамедова, а данное дело – взять под личный контроль.
Напомним, что 25 апреля 2023 года в Сосьве произошел масштабный пожар, который унес жизни двух человек и уничтожил более 120 домов. Также тогда в поселке сгорело исправительное учреждение. Через три дня, 28 апреля, задержали Газанфара Мамедова, которого сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.
Мамедов тогда называл себя пострадавшим и уверял, что пожар пришел на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил.
На него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Мамедов будет находиться в СИЗО до 26 января.
«Обращаемся к вам с надеждой, что вы обратите внимание на крайнюю несправедливость, которая происходит при расследовании пожара в нашем поселке. Невиновные лица, по сути такие же потерпевшие сидят, а те, кто действительно причастны к происшествию только недавно привлечены к делу и ходят по поселку, как ни в чем не бывало»,
– говорят в своем обращении местные жители.
Ранее они уже записывали коллективное обращение с требованием пересмотреть Газанфару Мамедову меру пресечения. Сейчас они также просят провести проверку и освободить Мамедова, а данное дело – взять под личный контроль.
Напомним, что 25 апреля 2023 года в Сосьве произошел масштабный пожар, который унес жизни двух человек и уничтожил более 120 домов. Также тогда в поселке сгорело исправительное учреждение. Через три дня, 28 апреля, задержали Газанфара Мамедова, которого сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.
Мамедов тогда называл себя пострадавшим и уверял, что пожар пришел на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил.
На него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Мамедов будет находиться в СИЗО до 26 января.
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