Жители сгоревшей Сосьвы обратились к президенту в защиту арестованного управляющего лесопилкой Мамедова

– говорят в своем обращении местные жители.

«Обращаемся к вам с надеждой, что вы обратите внимание на крайнюю несправедливость, которая происходит при расследовании пожара в нашем поселке. Невиновные лица, по сути такие же потерпевшие сидят, а те, кто действительно причастны к происшествию только недавно привлечены к делу и ходят по поселку, как ни в чем не бывало»,