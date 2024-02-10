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В Свердловской области наградят спасших трёх человек из горящего дома сотрудников «Спецавтобазы»
Фото: пресс-служба «Спецавтобаза»
В Свердловской области премией наградят сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли трёх человек из горящего дома в селе Ильинском под Богдановичем.
Речь идёт о пожаре, который произошёл 10 февраля. Мужчинам удалось спасти ребёнка, дядю и дедушку.
Водитель спецмашины Сергей Сергеев, водитель-стажер Михаил Квашнин и грузчик Игорь Трещев были на смене в этот день. Они ехали по привычному маршруту, когда стали очевидцами пожара. По словам Сергея, когда они увидели огонь, у них не было даже мысли о том, чтобы проехать мимо.
При этом героями они себя не считают и сожалеют о том, что не сумели спасти ещё одного человека, который находился в доме в момент пожара, – маленького мальчика. Его не смогли найти из-за дыма и огня, который быстро поглотил здание.
Речь идёт о пожаре, который произошёл 10 февраля. Мужчинам удалось спасти ребёнка, дядю и дедушку.
Водитель спецмашины Сергей Сергеев, водитель-стажер Михаил Квашнин и грузчик Игорь Трещев были на смене в этот день. Они ехали по привычному маршруту, когда стали очевидцами пожара. По словам Сергея, когда они увидели огонь, у них не было даже мысли о том, чтобы проехать мимо.
«Важно было убедиться, что все вышли из горящего дома. Решение спасать людей с коллегами приняли молниеносно. Даже страх испытать не успели»,
– рассказал водитель «Спецавтобазы» Сергей Сергеев.
При этом героями они себя не считают и сожалеют о том, что не сумели спасти ещё одного человека, который находился в доме в момент пожара, – маленького мальчика. Его не смогли найти из-за дыма и огня, который быстро поглотил здание.
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