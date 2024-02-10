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Появились подробности пожара под Богдановичем, в котором погиб трехлетний мальчик
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сегодня утром в частном доме в селе Ильинском произошел пожар. Водитель и грузчик спецавтомобиля, проезжавшего мимо, бросились на помощь и смогли спасти троих человек. К сожалению, в доме остался мальчик, которого не смогли найти. Об этом сообщает Е1.
«По предварительным данным, семья, в которой случилась трагедия, ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек, в том числе двое малолетних детей, их дедушка и дядя. Мать малышей находилась в больнице. Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Руководство компании «Спецавтобаза» планирует наградить своих сотрудников за героический поступок. Водителя Сергея Сергеева, водителя-стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева.
«По предварительным данным, семья, в которой случилась трагедия, ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек, в том числе двое малолетних детей, их дедушка и дядя. Мать малышей находилась в больнице. Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Руководство компании «Спецавтобаза» планирует наградить своих сотрудников за героический поступок. Водителя Сергея Сергеева, водителя-стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева.
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