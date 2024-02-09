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В Свердловской области проводится обследование леса с помощью космической съемки
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области впервые проводится обследование всей территории леса с использованием космической съемки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Уже при непрерывном дистанционном мониторинге, включая применение искусственного интеллекта, специалисты министерства природных ресурсов и экологии обнаружили первый случай незаконной рубки леса в 2024 году.
«На первой поступившей в этом году карточке дешифрирования были выявлены признаки рубки деревьев без документов. Космоснимки сделаны на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества. Выезд специалистов на место подтвердил нарушение законодательства, сейчас действиям арендатора лесного участка дается правовая оценка», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Мы рассказывали о том, что в Нижнем Тагиле лесорубов, которые незаконно вырубали лес, заставили восстанавливать его.
Уже при непрерывном дистанционном мониторинге, включая применение искусственного интеллекта, специалисты министерства природных ресурсов и экологии обнаружили первый случай незаконной рубки леса в 2024 году.
«На первой поступившей в этом году карточке дешифрирования были выявлены признаки рубки деревьев без документов. Космоснимки сделаны на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества. Выезд специалистов на место подтвердил нарушение законодательства, сейчас действиям арендатора лесного участка дается правовая оценка», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Мы рассказывали о том, что в Нижнем Тагиле лесорубов, которые незаконно вырубали лес, заставили восстанавливать его.
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