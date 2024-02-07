В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на ответчика обязанность в срок до 1 декабря 2023 года выполнить мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесами. В рамках контроля за надлежащим и своевременным исполнением решения суда природоохранная прокуратура совместно с Нижне-Тагильским лесничеством провела осмотр лесных участков Висимского и Усть-Уткинского участковых лесничеств и установила, что выявленные нарушения Лесного кодекса Российской Федерации юридическим лицом устранены, решение суда исполнено в полном объёме», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под суд попало общество с ограниченной ответственностью «Эвалес» за свою деятельность, развёрнутую в лесах Нижнего Тагила. В итоге компании пришлось на время переквалифицироваться из лесозаготавливающей «конторы» в лесовосстановительную.Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура обратила внимание на «Эвалес» в связи с масштабной вырубкой территориях Висимского и Усть-Уткинского участковых лесничеств Нижне-Тагильского лесничества. На этой территории компании под лесозаготовительные работы было выделено в общей сложности 27 496 гектар. Но, как показала прокурорская проверка, вырубая деревья «Эвалес» не всегда помнил, что взамен обязан высаживать новые. В частности, на площади свыше 13 гектар не были проведены работы по содействию естественному восстановлению леса. В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал обязать юрлицо устранить выявленные нарушения лесного законодательства.