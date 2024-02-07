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Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом
Фото: Инцидент Екатеринбург / Telegram
Жизнь идёт, а проблемы с общественным транспортом в Екатеринбурге никуда не деваются. Местные жители вновь жалуются на длительное ожидание на остановках и давку в автобусах.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы жаловались на долгое ожидание транспорта, когда в уральской столице были аномальные холода.
Вероятно, длительное ожидание связано с кадровым голодом в транспортном предприятии, так как садиться за руль некому. Накануне появилась информация о том, что губернатор Свердловской области поручил главе Екатеринбурга рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта в уральской столице. На это он дал неделю.
«Просто зла не хватает уже с утра на остановке "Кварцевая" стоять. Ничего не едет, а если едет, то вот в таком виде. Приезжают маленькие переполненные автобусы, которые естественно не залезть. Зато после девяти часов приезжают большие полупустые»,
– приводят слова возмущающейся горожанки в «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что ранее екатеринбуржцы жаловались на долгое ожидание транспорта, когда в уральской столице были аномальные холода.
Вероятно, длительное ожидание связано с кадровым голодом в транспортном предприятии, так как садиться за руль некому. Накануне появилась информация о том, что губернатор Свердловской области поручил главе Екатеринбурга рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта в уральской столице. На это он дал неделю.
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