Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом

– приводят слова возмущающейся горожанки в «Инцидент Екатеринбург».

«Просто зла не хватает уже с утра на остановке "Кварцевая" стоять. Ничего не едет, а если едет, то вот в таком виде. Приезжают маленькие переполненные автобусы, которые естественно не залезть. Зато после девяти часов приезжают большие полупустые»,