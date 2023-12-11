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Екатеринбуржцы вновь жалуются на долгое ожидание транспорта в холод
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга вновь жалуются на долгое ожидание транспорта в холод. На этот раз о своем недовольстве заявили жители микрорайона Компрессорный, который достаточно сильно удален от центра уральской столицы.
Как рассказали порталу URA.RU горожане, пользующиеся автобусным маршрутом №24 Компрессорный – поселок Мичуринский, им приходится ждать свой автобус до полутора часов. В некоторых ситуациях, по их словам, он проезжает мимо остановки несмотря на то, что салон пустой.
Теплых павильонов для ожидания общественного транспорта у них тоже нет, поэтому людям остается только мерзнуть в надежде, что ждать придется не долго.
Напомним, что и ранее жители уральской столицы жаловались на долгое ожидание транспорта жаловались в морозы, как в выходные, так и в будние.
Как рассказали порталу URA.RU горожане, пользующиеся автобусным маршрутом №24 Компрессорный – поселок Мичуринский, им приходится ждать свой автобус до полутора часов. В некоторых ситуациях, по их словам, он проезжает мимо остановки несмотря на то, что салон пустой.
Теплых павильонов для ожидания общественного транспорта у них тоже нет, поэтому людям остается только мерзнуть в надежде, что ждать придется не долго.
Напомним, что и ранее жители уральской столицы жаловались на долгое ожидание транспорта жаловались в морозы, как в выходные, так и в будние.
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