Куйвашев поручил Орлову задуматься о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта

– говорится в сообщении телеграм-канала «Не для протокола».

«Евгений Куйвашев поручил Алексею Орлову в течении недели рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта. В частности, метрополитена. Зарплаты должны быть конкурентными, иначе кадровая проблема не решится никогда»,