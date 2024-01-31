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Куйвашев поручил Орлову задуматься о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области поручил главе Екатеринбурга рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта в уральской столице. На это он дал неделю.
Об этом пишет близкий к свердловскому губернатору источник.
Ранее бывшие водители екатеринбургского «Гортранса» сообщали о том, что им начали приходить письма с предложением вернуться на работу в муниципальное предприятие. По данным собеседника «Вечерних ведомостей», в одном из трамвайных депо Екатеринбурга дефицит кадров приблизился уже к 50%.
Об этом пишет близкий к свердловскому губернатору источник.
«Евгений Куйвашев поручил Алексею Орлову в течении недели рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта. В частности, метрополитена. Зарплаты должны быть конкурентными, иначе кадровая проблема не решится никогда»,
– говорится в сообщении телеграм-канала «Не для протокола».
Ранее бывшие водители екатеринбургского «Гортранса» сообщали о том, что им начали приходить письма с предложением вернуться на работу в муниципальное предприятие. По данным собеседника «Вечерних ведомостей», в одном из трамвайных депо Екатеринбурга дефицит кадров приблизился уже к 50%.
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