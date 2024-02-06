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Мэр Нижнего Тагила объяснил своё высказывание перед старшеклассниками

09.33 Среда, 7 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал своё выступление перед старшеклассниками, в ходе которого он упомянул конфликт между учениками 56-й школы и назвал школьные драки «рядовыми событиями».

«По СМИ и в соцсетях разошлась часть фразы, которую я сказал на встрече с молодёжью, отвечая на вопрос "Боюсь ли я критики?". Сказал, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привёл в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы №56, отмечу, гражданами России. Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким»,

объяснил градоначальник в своём телеграм-канале.


Владислав Пинаев также добавил, что школьный конфликт с первого дня был у него на контроле, и, как подчеркнул мэр, он не давал ему правовую оценку, так как это компетенция следственных органов.

Напомним, что матери братьев-школьников, которых подозревают в избиении девочки, предъявили обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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