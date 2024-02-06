Мэр Нижнего Тагила объяснил своё высказывание перед старшеклассниками

объяснил градоначальник в своём телеграм-канале.

«По СМИ и в соцсетях разошлась часть фразы, которую я сказал на встрече с молодёжью, отвечая на вопрос "Боюсь ли я критики?". Сказал, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привёл в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы №56, отмечу, гражданами России. Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким»,