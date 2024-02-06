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Матери малолетних драчунов из Нижнего Тагила предъявлено обвинение

19.05 Вторник, 6 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Резонансный случай в Нижнем Тагиле с жестоким избиением школьницы её одноклассниками далеко не закончен. В юридическом смысле он только набирает обороты: как выяснилось, мать малолетних драчунов принимала в избиении девочки прямое участие и будет отвечать за это перед судом.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области уроженке Республики Азербайджан, 1986 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — сообщили сегодня из следственного органа.


Изначально предполагалось, что женщина только равнодушно наблюдала, как её мальчики избивают девочку и даже снимала происходящее на камеру своего сотового телефона. Чуть позже выяснилось, что она была не просто наблюдателем, но, по сути, натравливала своих детей на их беззащитную жертву. Теперь же следователи уверены, что родительница сама нанесла чужому ребёнку как минимум один удар рукой по голове. Возможно, именно этот удар и был первым в череде побоев, в результате которых 11-летняя девочка оказалась на больничной койке.

Напомним, что возмутительный инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 9 декабря 2023 года. Его участники — ученики 5-го класса общеобразовательной школы №56 и родительница двоих из них. Жестокость со стороны мальчиков к другим детям, по утверждениям некоторых очевидцев, проявлялась и ранее.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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