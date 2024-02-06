Матери малолетних драчунов из Нижнего Тагила предъявлено обвинение

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области уроженке Республики Азербайджан, 1986 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — сообщили сегодня из следственного органа.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости