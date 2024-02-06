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В Верхнепышминском районе тушат тлеющий торфяник
Фото: предоставлено жителями Шайдурихи
В Свердловской области решили заранее обезвредить тлеющий торфяник, который считают виновником масштабного пожара, уничтожившего село Шайдуриха прошлогодним летом. Не дожидаясь, когда придёт весна и «разбудит» задремавшего огненного «зверя», его начали тушить уже сейчас, зимой.
Работы по тушению тлеющего торфяника начались от посёлка Ольховка Верхнепышминского района. Ведутся они по новой зимней технологии, которая разработана уральскими специалистами, — сообщает «Областная газета». Бульдозерами вскрывается место подземного очага, а извлечённый на свет тлеющий торф рассыпают по земле тонким слоем, чтобы он остывал под зимним ветром. Такого рода работы планируют провести на участке в три гектара.
К слову, пришедшая за аномальными холодами небывало тёплая для уральской зимы погода создаёт риск раннего «пробуждения» тлеющего торфяника. Пожарным уже пришлось 24 января тушить такой «пробудившийся» участок неподалёку от посёлка Солнечного в Березовском районе.
Работы по тушению тлеющего торфяника начались от посёлка Ольховка Верхнепышминского района. Ведутся они по новой зимней технологии, которая разработана уральскими специалистами, — сообщает «Областная газета». Бульдозерами вскрывается место подземного очага, а извлечённый на свет тлеющий торф рассыпают по земле тонким слоем, чтобы он остывал под зимним ветром. Такого рода работы планируют провести на участке в три гектара.
К слову, пришедшая за аномальными холодами небывало тёплая для уральской зимы погода создаёт риск раннего «пробуждения» тлеющего торфяника. Пожарным уже пришлось 24 января тушить такой «пробудившийся» участок неподалёку от посёлка Солнечного в Березовском районе.
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