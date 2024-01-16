Жители Шайдурихи бьют тревогу из-за горящих зимой торфяников, МЧС и областные власти противоречат друг другу

В МЧС ответили, что торфяной пожар на территории муниципалитета ликвидирован

В областном министерстве природных ресурсов и экологии, наоборот, заявили, о продолжающемся пожаре

Поднимающийся с торфяников дым жители Шайдурихи, по их словам, наблюдают всю зиму

Владислав Постников © Вечерние ведомости