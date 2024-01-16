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Жители Шайдурихи бьют тревогу из-за горящих зимой торфяников, МЧС и областные власти противоречат друг другу
Фото: предоставлено жителями Шайдурихи
В селе Шайдуриха Свердловской области, где летом 2023 года пришедший с торфяников пожар уничтожил десятки домов и привёл к гибели одного человека, опасаются повторения трагедии.
Жители наблюдают горение торфяников и зимой, дым от них время от времени окутывает село, несмотря на морозную и снежную зиму.
Селяне пишут обращения во всевозможные органы власти, чтобы предотвратить распространение огня с началом пожароопасного периода, однако чиновники дают противоречивые ответы.
Так, на обращение местной жительницы по поводу постоянно идущего со стороны леса на село дыма в МЧС ответили, что возгорание торфа на землях муниципального образования ликвидировано. Ответ датирован 11 января 2024 года.
Чуть позже, 17 января, пришёл ответ из Минприроды Свердловской области, в котором уже говорится, что пожар действует на площади полгектара, и его ликвидируют силами 10 человек и 3 единиц техники.
При этом жители Шайдурихи утверждают, что на месте пожара никто не работает над его тушением, а торфяник непрерывно дымит с конца прошлого года – то есть сомневаются в правдивости слов МЧС о ликвидации пожара.
Власти Свердловской области не отрицают проблему горения торфяников зимой – в новогодние каникулы они сообщали об обнаружении минимум 47 очагов торфяных пожаров в регионе, в том числе в Невьянском районе, где расположена Шайдуриха.
Разрушительный пожар в Шайдурихе случился 12 июля 2023 года. В результате него сгорело более 40 строений, в одном из домов погибла женщина. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, однако о предъявлении кому-либо обвинений СК до сих пор не сообщал. В конце 2023 года по делу был допрошен руководитель Уральской авиалесоохраны Александр Петров. Отметим, что в случаях с другими природными пожарами, прошедшими на Урале в 2023 году и повлёкшими смерть людей, в качестве обвиняемых в уголовные дела были привлечены руководители муниципалитетов – так своих должностей лишились глава Сосьвы Геннадий Макаров и мэр Кургана Елена Ситникова. В подведомственных им муниципальных образованиях в результате пожаров погибло по два человека. Допрашивали ли главу Невьянска Александра Берчука, и предъявляли ли ему какие-либо обвинения, неизвестно. При этом Александр Петров заявлял в разговоре с «Вечерними ведомостями», что посёлок Шайдуриха не был противопожарно обустроен должным образом.
Жители наблюдают горение торфяников и зимой, дым от них время от времени окутывает село, несмотря на морозную и снежную зиму.
Селяне пишут обращения во всевозможные органы власти, чтобы предотвратить распространение огня с началом пожароопасного периода, однако чиновники дают противоречивые ответы.
Так, на обращение местной жительницы по поводу постоянно идущего со стороны леса на село дыма в МЧС ответили, что возгорание торфа на землях муниципального образования ликвидировано. Ответ датирован 11 января 2024 года.
В МЧС ответили, что торфяной пожар на территории муниципалитета ликвидирован
Чуть позже, 17 января, пришёл ответ из Минприроды Свердловской области, в котором уже говорится, что пожар действует на площади полгектара, и его ликвидируют силами 10 человек и 3 единиц техники.
В областном министерстве природных ресурсов и экологии, наоборот, заявили, о продолжающемся пожаре
При этом жители Шайдурихи утверждают, что на месте пожара никто не работает над его тушением, а торфяник непрерывно дымит с конца прошлого года – то есть сомневаются в правдивости слов МЧС о ликвидации пожара.
Власти Свердловской области не отрицают проблему горения торфяников зимой – в новогодние каникулы они сообщали об обнаружении минимум 47 очагов торфяных пожаров в регионе, в том числе в Невьянском районе, где расположена Шайдуриха.
Поднимающийся с торфяников дым жители Шайдурихи, по их словам, наблюдают всю зиму
Разрушительный пожар в Шайдурихе случился 12 июля 2023 года. В результате него сгорело более 40 строений, в одном из домов погибла женщина. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, однако о предъявлении кому-либо обвинений СК до сих пор не сообщал. В конце 2023 года по делу был допрошен руководитель Уральской авиалесоохраны Александр Петров. Отметим, что в случаях с другими природными пожарами, прошедшими на Урале в 2023 году и повлёкшими смерть людей, в качестве обвиняемых в уголовные дела были привлечены руководители муниципалитетов – так своих должностей лишились глава Сосьвы Геннадий Макаров и мэр Кургана Елена Ситникова. В подведомственных им муниципальных образованиях в результате пожаров погибло по два человека. Допрашивали ли главу Невьянска Александра Берчука, и предъявляли ли ему какие-либо обвинения, неизвестно. При этом Александр Петров заявлял в разговоре с «Вечерними ведомостями», что посёлок Шайдуриха не был противопожарно обустроен должным образом.
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