Мэр Нижнего Тагила назвал школьные драки «рядовыми событиями»

– говорит он на видео, опубликованном в телеграм-канале АН «Между строк»

«К сожалению, сегодня у нас есть сеть Интернет. И социальные сети – это помойка, которую свет не видывал. Я даже закрыл у себя комментарии по событиям, которые у нас до Нового года происходили. Рядовое событие [произошло], мы в школе дрались каждый день. Каждый день с фингалом приходили домой. Отец еще подзатыльников надает. Это банальная история. Как ее раскрутили?! По национальному вопросу, да? Тут совсем он не имел места быть. И вообще, просто был детский конфликт и не более того»,