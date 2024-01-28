Возрастное ограничение 18+
Мэр Нижнего Тагила назвал школьные драки «рядовыми событиями»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, отвечая на вопрос от старшеклассников о том, как он реагирует на негатив в социальных сетях, предположительно, комментируя избиение 11-летней девочки, назвал школьную разборку «рядовым событием».
Владислав Пинаев также выразил мнение, что большинство негативных комментариев были не от местных жителей, а от недругов из недружественных стран.
Напомним, что в результате одной школьной разборки 11-летняя девочка попала на больничную койку, а двух братьев-школьников, которых подозревают в избиении одноклассницы, предложили поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. Причём в этой истории мать мальчиков тоже стали подозревать в избиении.
«К сожалению, сегодня у нас есть сеть Интернет. И социальные сети – это помойка, которую свет не видывал. Я даже закрыл у себя комментарии по событиям, которые у нас до Нового года происходили. Рядовое событие [произошло], мы в школе дрались каждый день. Каждый день с фингалом приходили домой. Отец еще подзатыльников надает. Это банальная история. Как ее раскрутили?! По национальному вопросу, да? Тут совсем он не имел места быть. И вообще, просто был детский конфликт и не более того»,
– говорит он на видео, опубликованном в телеграм-канале АН «Между строк»
Владислав Пинаев также выразил мнение, что большинство негативных комментариев были не от местных жителей, а от недругов из недружественных стран.
Напомним, что в результате одной школьной разборки 11-летняя девочка попала на больничную койку, а двух братьев-школьников, которых подозревают в избиении одноклассницы, предложили поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. Причём в этой истории мать мальчиков тоже стали подозревать в избиении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов
02 февраля 2024
02 февраля 2024