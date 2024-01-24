Гордума Екатеринбурга отказала в проведении публичных слушаний по судье парка 50-летия ВЛКСМ

«Обращаю ваше внимание, что, согласно статьям 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, как утверждению изменений в правила землепользования и застройки, как и принятию главой Екатеринбурга решения о назначении общественных обсуждений по таким изменениям по общему правилу в обязательном порядке предшествует ряд процедур, в том числе разработка соответствующего проекта, который и будет предметом обсуждений. Учитывая изложенное, назначение публичных слушаний не представляется возможным»,