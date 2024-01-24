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Гордума Екатеринбурга отказала в проведении публичных слушаний по судье парка 50-летия ВЛКСМ
Фото: Вечерние ведомости
Гордума Екатеринбурга отказала жителям Юго-Запада в проведении публичных слушаний по судьбе парка 50-летия ВЛКСМ.
Екатеринбуржцы, выступающие против застройки 2 гектаров в парке, хотели воспользоваться положением устава города, оформив подкреплённое почти 350 подписями ходатайство о проведении публичных слушаний. Однако спикер думы Анна Гурарий нашла причину отказать в этой процедуре.
Екатеринбуржцы, выступающие против застройки 2 гектаров в парке, хотели воспользоваться положением устава города, оформив подкреплённое почти 350 подписями ходатайство о проведении публичных слушаний. Однако спикер думы Анна Гурарий нашла причину отказать в этой процедуре.
«Обращаю ваше внимание, что, согласно статьям 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, как утверждению изменений в правила землепользования и застройки, как и принятию главой Екатеринбурга решения о назначении общественных обсуждений по таким изменениям по общему правилу в обязательном порядке предшествует ряд процедур, в том числе разработка соответствующего проекта, который и будет предметом обсуждений. Учитывая изложенное, назначение публичных слушаний не представляется возможным»,
– говорится в ответе.
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