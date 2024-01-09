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Екатеринбуржцы требуют публичных слушаний по вопросу застройки Парка 50-летия ВЛКСМ

15.51 Вторник, 16 января 2024
Фото: представители инициативной группы
В Екатеринбурге инициативная группа, выступающая в защиту Парка 50-летия ВЛКСМ, подала заявление на проведение публичных слушаний по вопросу застройки «Собачьего парка». Его подписали 350 человек.

Поводом стал ответ свердловского министерства строительства, который общественники получили 12 января. В нём указывалось что градостроительное законодательство не предусматривает проведение процедур общественных обсуждений при принятии схемы территориального планирования.

Тем не менее на уровне города уже проводились общественные слушания по поводу перевода участка с кадастровым номером 66:41:0403001:13 из ТОП-1 в ЦС-2. Против этого проголосовало подавляющее большинство горожан. На возражения жителей мэрия тогда ответила, что решение было принято на уровне области, а слушания были необходимы для приведения в соответствие.

«Получается, что люди участвовали в общественных обсуждениях, чтобы власти могли соблюсти букву закона. Таким образом, местные власти официально исключили участие жителей города в принятии решений о судьбе территорий общего пользования. Вроде бы всё законно. Но устраивает ли такая законность жителей города? Не создаëт ли подобными действиями местная власть очаги регулярных конфликтов?»,

задаются вопросами активисты.


В связи с этим общественники решили воспользоваться положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании» и добиться проведения публичных слушаний по вопросу застройки парка, касающейся установления территориальной зоны ТОП-1 (территория общего пользования) взамен территориальной зоны ЦС-2 в отношении участка 66:41:0403001:13.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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