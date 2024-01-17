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Режевские ветеринары разыскивают бешенных животных
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сотрудники Режевской ветеринарной станции совершают обходы домов на одной из территорий городского округа. Они отыскивают животных с симптомами бешенства. А причиной таких поисков стала страшная находка.
На Никольской дороге Режевского городского округа в понедельник, 22 января, была найдена мёртвая лиса. При попытках установить причину её гибели, выяснилось, что лесной зверь болел неизлечимой болезнью — бешенство. А значит, в районе могут быть и другие заражённые животные, которых, например, успела укусить лисица.
В связи с обнаружением бешеной лисы в Реже объявлен карантин. Местных жителей предупреждают об опасности, просят не пытаться контактировать с дикими животными и немедленно обращаться в ветеринарную станцию, если возникнут характерные симптомы — необычная агрессивность, светобоязнь, пена изо рта, отвращение к воде — у домашних питомцев. Для личной безопасности следует соблюдать правила гигиены, проводить дезинфекцию жилых помещений и придомовых участков. Своих животных можно бесплатно привить от бешенства — такие прививки в Реже делают по адресу «улица Максима Горького, 30а».
Напомним, что ровно год назад карантин по бешенству объявляли в Екатеринбурге. «Вечерние Ведомости» писали об этом 27 января 2023 года. К слову, ветеринарные станции Екатеринбурга до сих пор делают бесплатные вакцинации для животных, в случае большого скопления питомцев могут даже выехать для этого на дом.
На Никольской дороге Режевского городского округа в понедельник, 22 января, была найдена мёртвая лиса. При попытках установить причину её гибели, выяснилось, что лесной зверь болел неизлечимой болезнью — бешенство. А значит, в районе могут быть и другие заражённые животные, которых, например, успела укусить лисица.
В связи с обнаружением бешеной лисы в Реже объявлен карантин. Местных жителей предупреждают об опасности, просят не пытаться контактировать с дикими животными и немедленно обращаться в ветеринарную станцию, если возникнут характерные симптомы — необычная агрессивность, светобоязнь, пена изо рта, отвращение к воде — у домашних питомцев. Для личной безопасности следует соблюдать правила гигиены, проводить дезинфекцию жилых помещений и придомовых участков. Своих животных можно бесплатно привить от бешенства — такие прививки в Реже делают по адресу «улица Максима Горького, 30а».
Напомним, что ровно год назад карантин по бешенству объявляли в Екатеринбурге. «Вечерние Ведомости» писали об этом 27 января 2023 года. К слову, ветеринарные станции Екатеринбурга до сих пор делают бесплатные вакцинации для животных, в случае большого скопления питомцев могут даже выехать для этого на дом.
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