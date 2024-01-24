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В Свердловской области объявили предупреждение об атмосферном загрязнении
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 29 января.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
Напомним, что в Берёзовском городском округе обнаружили 12 очагов торфяных пожаров. Также о торфяном пожаре накануне сообщили жители села Шайдуриха.
«С 24 января до 29 января на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении.
– говорится в сообщении.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
Напомним, что в Берёзовском городском округе обнаружили 12 очагов торфяных пожаров. Также о торфяном пожаре накануне сообщили жители села Шайдуриха.
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