Возрастное ограничение 18+
Более десяти очагов торфяных пожаров обнаружили в Берёзовском городском округе
Скрин из видео: Писцов Евгений
В Берёзовском городском округе обнаружили 12 очагов торфяных пожаров. Их выявили в результате мониторинга с беспилотников. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов в своём телеграм-канале.
По словам Писцова, было решено безотлагательно приступить к тушению пожаров силами Уральской авиабазы – ближайший из них находится всего в 400 метрах от посёлка Солнечный.Ликвидация пожаров производится по новой технологии зимнего тушения, разработанной Уральской авиабазой – торф перемешивается со снегом для понижения его температуры, после которого следует прекращение реакции горения.
В начале января сообщалось, что в окрестностях Екатеринбурга продолжает действовать около 50 торфяных пожаров. Тушение осложняется бюрократическими препятствиями – ГБУ СО «Уральская авиабаза» может тушить пожары только на территории лесного фонда, при этом горящие торфяники часто находятся на землях сельхозназначения и иных категорий. Однако тушение на этих землях без дополнительных договоров может быть расценено как нецелевое расходование средств бюджетного учреждения.
По словам Писцова, было решено безотлагательно приступить к тушению пожаров силами Уральской авиабазы – ближайший из них находится всего в 400 метрах от посёлка Солнечный.Ликвидация пожаров производится по новой технологии зимнего тушения, разработанной Уральской авиабазой – торф перемешивается со снегом для понижения его температуры, после которого следует прекращение реакции горения.
«Хочется надеяться, что обилие снега нынешней зимой поднимет уровень воды в водоёмах, болотах и торфяниках и это позволит нам оперативно справится с испытанием, ставшим ежегодным»,
– добавил глава Берёзовского.
В начале января сообщалось, что в окрестностях Екатеринбурга продолжает действовать около 50 торфяных пожаров. Тушение осложняется бюрократическими препятствиями – ГБУ СО «Уральская авиабаза» может тушить пожары только на территории лесного фонда, при этом горящие торфяники часто находятся на землях сельхозназначения и иных категорий. Однако тушение на этих землях без дополнительных договоров может быть расценено как нецелевое расходование средств бюджетного учреждения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Руководителям екатеринбургских УК и ТСЖ раздали прокурорские «нагоняи» за уборку снега
19 января 2024
19 января 2024