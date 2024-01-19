Екатеринбургские депутаты попросят у властей дополнительные 800 миллионов на замену лифтов

– подчеркнул Колесников.

«Все деньги дома на лифты тратят, а потом у них ни на кровлю, ни на стояки денег нет. Поэтому, я считаю, что надо субсидирование увеличивать. Деньги, я думаю, на это найдут. К тому же, им было очень приятно, когда Сергей Степашин (председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ) приезжал сюда и похвалил нашу область, что она самая первая по замене лифтового хозяйства»,