Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские депутаты попросят у властей дополнительные 800 миллионов на замену лифтов
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты екатеринбургской городской думы заявили о своём намерении попросить у муниципальных и региональных властей дополнительные 800 миллионов рублей на замену лифтов.
С просьбой об увлечении финансирования программы по обновлению лифтового оборудования они собираются обратиться к Евгению Куйвашеву и Алексею Орлов. Чиновники хотят получить по 400 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. С данной инициативой выступал депутат Александр Колесников, обративший внимание на то, что, минимум 30% от городских лифтов, давно превысили срок своей эксплуатации. Коллеги его поддержали.
Он также выразил мнение, что изымать средства из строки капремонта нецелесообразно, так как Фонд капитального ремонта должен заниматься другим, пишет «Накануне».
Напомним, что в чкаловском районе Екатеринбурга неделю назад оборвался лифт с пассажиркой в кабине, в результате чего женщина получила травму позвоночника.
С просьбой об увлечении финансирования программы по обновлению лифтового оборудования они собираются обратиться к Евгению Куйвашеву и Алексею Орлов. Чиновники хотят получить по 400 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. С данной инициативой выступал депутат Александр Колесников, обративший внимание на то, что, минимум 30% от городских лифтов, давно превысили срок своей эксплуатации. Коллеги его поддержали.
Он также выразил мнение, что изымать средства из строки капремонта нецелесообразно, так как Фонд капитального ремонта должен заниматься другим, пишет «Накануне».
«Все деньги дома на лифты тратят, а потом у них ни на кровлю, ни на стояки денег нет. Поэтому, я считаю, что надо субсидирование увеличивать. Деньги, я думаю, на это найдут. К тому же, им было очень приятно, когда Сергей Степашин (председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ) приезжал сюда и похвалил нашу область, что она самая первая по замене лифтового хозяйства»,
– подчеркнул Колесников.
Напомним, что в чкаловском районе Екатеринбурга неделю назад оборвался лифт с пассажиркой в кабине, в результате чего женщина получила травму позвоночника.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге оборвался лифт с пассажиркой в кабине
17 января 2024
17 января 2024