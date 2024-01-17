После падения лифта в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело

– говорится в сообщении СК.

«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по сообщению о травмировании женщины в результате инцидента с кабиной лифта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»,