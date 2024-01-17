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После падения лифта в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после падения кабины лифта в многоквартирном доме по улице Косарева, в результате которого пострадала женщина, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сейчас следователи намерены выяснить, кто отвечал за проверку и эксплуатацию лифта и что могло стать причиной несчастного случая.
Ранее сообщалось, что при ударе кабины о дно шахты пассажирка лифта получила травму позвоночника и была госпитализирована. Однако в МВД эту версию отрицают, заявляя, что травму женщина могла получить из-за резкой остановки лифта, а в шахту он не падал.
По данным пресс-службы свердловского Минздрава, екатеринбурженку доставили в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Подчеркивается, что сейчас её жизни ничего не угрожает.
«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по сообщению о травмировании женщины в результате инцидента с кабиной лифта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи намерены выяснить, кто отвечал за проверку и эксплуатацию лифта и что могло стать причиной несчастного случая.
Ранее сообщалось, что при ударе кабины о дно шахты пассажирка лифта получила травму позвоночника и была госпитализирована. Однако в МВД эту версию отрицают, заявляя, что травму женщина могла получить из-за резкой остановки лифта, а в шахту он не падал.
По данным пресс-службы свердловского Минздрава, екатеринбурженку доставили в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Подчеркивается, что сейчас её жизни ничего не угрожает.
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В Екатеринбурге оборвался лифт с пассажиркой в кабине
17 января 2024
17 января 2024