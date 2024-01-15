В Екатеринбурге оборвался лифт с пассажиркой в кабине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несчастные случаи, связанные с поломками лифтов случаются, к счастью, редко, но всякий раз приводят к таким последствиям, что способны вызвать желание подниматься на любой этаж исключительно пешком. Сегодняшнее ЧП в Екатеринбурге — как раз из таких случаев.Обрыв лифта произошёл в доме №15 по улице Косарева в Чкаловском районе Екатеринбурга. В результате кабина пролетела по лифтовой шахте с высоты седьмого этажа до самого низа. На беду, во время падения внутри кабины находилась женщина, жительница этого дома. По официально не подтверждённой пока информации, при ударе кабины о дно шахты пассажирка лифта получила травму позвоночника и была госпитализирована. По другой информации, женщина не была серьёзно травмирована, а в больницу была доставлена для осмотра.В связи с происшествием на улице Косарева прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.