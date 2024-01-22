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Осуждённого екатеринбургского тренера перевели в ИК-10 на Вторчермете
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 85-летнего тренера Николая Ражева, которого суд признал виновным в педофилии на основании слов 11-летний воспитанницы, перевели в исправительную колонию №10 на Вторчермете, которая находится недалеко от дома мужчины.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Бузуева, после вынесения приговора Николая Ражева поместили в СИЗО и после апелляции, он тоже там оставался, так как всё это время изготавливалось решение суда, которое необходимо для того, чтобы человека перевели в место, где он будет отбывать наказание.
С со слов Юлии Бузуевой, решение о том, чтобы его перевели именно в эту колонию, было принято руководством ФСИН по Свердловской области после просьбы супруги Николая Ражева. Ранее она обращалась с заявлением о том, чтобы его оставили в колонии, которая находится ближе к дому, чтобы она могла навещать супруга и передавать ему лекарства и другие «передачки».
Состояние здоровья, по словам адвоката, ещё не стабилизировалось полностью. До того, как его перевели в колонию, он содержался в больничной палате СИЗО. Сегодня она хотела к нему попасть, чтобы узнать, как у него дела, но её не пустили, так как уже забирали для того, чтобы перевести в ИК-10.
Юлия Бузуева также подчеркнула, что с приговором они не согласны и намерены подавать кассационную жалобу.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Бузуева, после вынесения приговора Николая Ражева поместили в СИЗО и после апелляции, он тоже там оставался, так как всё это время изготавливалось решение суда, которое необходимо для того, чтобы человека перевели в место, где он будет отбывать наказание.
«Решение это поступило в СИЗО только на днях, поэтому сегодня собрали документы, вещи и перевели его в исправительную колонию №10. Это здесь у нас в Екатеринбурге на Вторчермете»,
– сообщила защита.
С со слов Юлии Бузуевой, решение о том, чтобы его перевели именно в эту колонию, было принято руководством ФСИН по Свердловской области после просьбы супруги Николая Ражева. Ранее она обращалась с заявлением о том, чтобы его оставили в колонии, которая находится ближе к дому, чтобы она могла навещать супруга и передавать ему лекарства и другие «передачки».
Состояние здоровья, по словам адвоката, ещё не стабилизировалось полностью. До того, как его перевели в колонию, он содержался в больничной палате СИЗО. Сегодня она хотела к нему попасть, чтобы узнать, как у него дела, но её не пустили, так как уже забирали для того, чтобы перевести в ИК-10.
Юлия Бузуева также подчеркнула, что с приговором они не согласны и намерены подавать кассационную жалобу.
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