Осужденного екатеринбургского тренера перевели в больничную палату из-за проблем со здоровьем

– рассказала адвокат.

«Его перевели из обычной камеры в больничную палату. Вчера было у него. Он сказал, что состояние его ухудшилось, не переставая идет кровь из носа. Он проснулся, и пришлось ему стирать постельное белье, потому что все было в крови. Кровь шла даже во время сна»,