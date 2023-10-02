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Осужденного екатеринбургского тренера перевели в больничную палату из-за проблем со здоровьем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 85-летнего тренера Николая Ражева, которого осудили за педофилию, перевели из камеры в больничную палату из-за проблем со здоровьем.
Адвокат Юлия Бузуева сообщила «Вечерним ведомостям», что у Николая Ражева постоянно «скачет давление». Также он жалуется на продолжающееся кровотечение из носа.
Напомним, что на прошлой неделе Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Николая Ражева к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 10-летней воспитанницы. По мнению защиты мужчины, ученица школы, в которой Ражев преподавал настольный теннис, оговорила его из-за обиды – тренер не допустил ребенка до занятий без медицинской справки.
Адвокат Юлия Бузуева сообщила «Вечерним ведомостям», что у Николая Ражева постоянно «скачет давление». Также он жалуется на продолжающееся кровотечение из носа.
«Его перевели из обычной камеры в больничную палату. Вчера было у него. Он сказал, что состояние его ухудшилось, не переставая идет кровь из носа. Он проснулся, и пришлось ему стирать постельное белье, потому что все было в крови. Кровь шла даже во время сна»,
– рассказала адвокат.
Напомним, что на прошлой неделе Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Николая Ражева к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 10-летней воспитанницы. По мнению защиты мужчины, ученица школы, в которой Ражев преподавал настольный теннис, оговорила его из-за обиды – тренер не допустил ребенка до занятий без медицинской справки.
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