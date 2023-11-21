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Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву – 2 года колонии строгого режима. Заседание было закрытым. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 11-летней воспитанницы. Защита продолжает настаивать на том, что девочка оговорила бывшего наставника, обвинив в педофилии за то, что он выгнал ее с тренировки.
Судья выслушал доводы представления прокурора и защитника и вынес определение, которым оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
Напомним, прокуратура требовала ужесточить приговор. Надзорное ведомство просило назначить тренер 7 лет колонии строгого режима.
Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 11-летней воспитанницы. Защита продолжает настаивать на том, что девочка оговорила бывшего наставника, обвинив в педофилии за то, что он выгнал ее с тренировки.
Судья выслушал доводы представления прокурора и защитника и вынес определение, которым оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
Напомним, прокуратура требовала ужесточить приговор. Надзорное ведомство просило назначить тренер 7 лет колонии строгого режима.
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