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Гору Бессонова удалось отбить от очередного «Баден-Бадена»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Жители Сысерти, кажется, могут вздохнуть с облегчением. На их любимом месте прогулок и других видов отдыха, на горе Бессонова не будут строить помывочный комплекс «Баден-Баден», как того очень добивались коммерсанты.
По информации издания «Правда УрФО», арбитражный суд Свердловской области окончательно отказал компании «Уральские горячие источник «Баден-Баден»» признать недействительным отказ выдать разрешение на строительство термального комплекса на горе Бессонова. Отказное постановление администрации Сысертского городского округа пыталось оспорить через суд руководство общества с ограниченной ответственностью, ради своих бизнес-интересов уже освоивших участок на Уктусе и в наглую осваивающих лес на Шарташе.
Гора Бессонова названа так в честь офицера, погибшего при обороне Сысерти от армии бунтарей Емельки Пугачёва. В 2001-м году на горе появился 12-метровый чугунный крест, который считается самым большим в мире. Местные жители столетиями используют гору для прогулок, катания на лыжах и санках. Когда пару лет назад стало известно, что у компании «Баден-Баден» есть горячее желание водрузить на гору один из своих комплексов с общепитом и подъездными дорогами, это встретили в штыки многие сысертцы. Создалось общественное движение в защиту горы, которое, в частности, требовало провести историко-культурную экспертизу. На горе Бессонова действительно частенько находят исторические артефакты, причём находят совершенно случайно.
По информации издания «Правда УрФО», арбитражный суд Свердловской области окончательно отказал компании «Уральские горячие источник «Баден-Баден»» признать недействительным отказ выдать разрешение на строительство термального комплекса на горе Бессонова. Отказное постановление администрации Сысертского городского округа пыталось оспорить через суд руководство общества с ограниченной ответственностью, ради своих бизнес-интересов уже освоивших участок на Уктусе и в наглую осваивающих лес на Шарташе.
Гора Бессонова названа так в честь офицера, погибшего при обороне Сысерти от армии бунтарей Емельки Пугачёва. В 2001-м году на горе появился 12-метровый чугунный крест, который считается самым большим в мире. Местные жители столетиями используют гору для прогулок, катания на лыжах и санках. Когда пару лет назад стало известно, что у компании «Баден-Баден» есть горячее желание водрузить на гору один из своих комплексов с общепитом и подъездными дорогами, это встретили в штыки многие сысертцы. Создалось общественное движение в защиту горы, которое, в частности, требовало провести историко-культурную экспертизу. На горе Бессонова действительно частенько находят исторические артефакты, причём находят совершенно случайно.
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