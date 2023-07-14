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На горе Бессонова в Сысерти случайно вскрыли культурный слой
Фото: читатели Вечерних ведомостей из Сысерти
В Сысерти начались работы по благоустройству горы Бессонова. По задумке администрации города в этом месте должен появиться целый «Горный парк» с ухоженными тропинками, освещением, смотровой площадкой и беседками. Проекту удалось выиграть федеральный грант... и это обрадовало далеко не всех местных жителей. Ведь зачастую за словом «благоустройство» скрывается полное разрушение сути благоустраиваемой местности с её природой, с её историей, с её сложившейся средой.
Тревоги сысертцев относительно изменений, которые начала претерпевать гора Бессонова, связаны ещё и с желанием одной небезызвестной компании отгрохать на живописном склоне комплекс с бассейнами и точками общепита. Плюсуем к «Баден Бадену» ещё и «Горный парк» — и вот уже от привычного места, где люди могли погулять, отдохнуть под открытым небом, подышать свежим воздухом (и всё это, заметьте, бесплатно), не остаётся ровным счётом ничего.
Противников проекта «Горного парка» успокаивали, что природный ландшафт работы по благоустройству затронут очень нежно, и что от тропинок вреда не будет. Но едва запланированное начали претворять в жизнь, как на горе Бессонова появился экскаватор. И ковш его моментально вскрыл то, о чём твердят краеведы и защитники этого места: гора Бессонова — это уникальная территория, таящая массу напоминаний об истории Урала.
В культурном слое, который случайно, при подготовке склона к воздвижению бетонной лестницы, вскрыл экскаваторщик, обнаружились десятки артефактов: старинные кирпичи, подковы, гвозди и многое-многое другое. Только сообщать о них, похоже, «парковщики» не собирались. Древние предметы попались на глаза молодым людям, которые пришли на гору прогуляться. А уже на следующий день никакого исторического следа на раскопе не обнаружилось.
Защитники горы Бессонова, объединившиеся в общественное движение, опасаются, что администрация города и нанятые им подрядчики постараются всеми силами скрыть старинные находки, дабы не возникло нежелательного препятствия для работ по благоустройству горы в виде исследований, экспертиз и получения разрешительных документов. Такая заминка крайне нежелательна и компании, воздвигающей на горе помывочный комплекс. Она ведь, — как утверждают общественники, — щедро вложилась и в проект «Горного парка». Впрочем, «Баден Бадену» не помехой оказались даже судебные решения, как показала их деятельность на берегах Шарташа.
Тревоги сысертцев относительно изменений, которые начала претерпевать гора Бессонова, связаны ещё и с желанием одной небезызвестной компании отгрохать на живописном склоне комплекс с бассейнами и точками общепита. Плюсуем к «Баден Бадену» ещё и «Горный парк» — и вот уже от привычного места, где люди могли погулять, отдохнуть под открытым небом, подышать свежим воздухом (и всё это, заметьте, бесплатно), не остаётся ровным счётом ничего.
Противников проекта «Горного парка» успокаивали, что природный ландшафт работы по благоустройству затронут очень нежно, и что от тропинок вреда не будет. Но едва запланированное начали претворять в жизнь, как на горе Бессонова появился экскаватор. И ковш его моментально вскрыл то, о чём твердят краеведы и защитники этого места: гора Бессонова — это уникальная территория, таящая массу напоминаний об истории Урала.
В культурном слое, который случайно, при подготовке склона к воздвижению бетонной лестницы, вскрыл экскаваторщик, обнаружились десятки артефактов: старинные кирпичи, подковы, гвозди и многое-многое другое. Только сообщать о них, похоже, «парковщики» не собирались. Древние предметы попались на глаза молодым людям, которые пришли на гору прогуляться. А уже на следующий день никакого исторического следа на раскопе не обнаружилось.
Защитники горы Бессонова, объединившиеся в общественное движение, опасаются, что администрация города и нанятые им подрядчики постараются всеми силами скрыть старинные находки, дабы не возникло нежелательного препятствия для работ по благоустройству горы в виде исследований, экспертиз и получения разрешительных документов. Такая заминка крайне нежелательна и компании, воздвигающей на горе помывочный комплекс. Она ведь, — как утверждают общественники, — щедро вложилась и в проект «Горного парка». Впрочем, «Баден Бадену» не помехой оказались даже судебные решения, как показала их деятельность на берегах Шарташа.
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