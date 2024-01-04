Возрастное ограничение 18+
Движение верхнепышминских трамваев восстановили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Движение 333-их трамваев, курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
Помимо трамваев 333-го маршрута из-за коммунальной аварии было приостановлено движение 33-их троллейбусов. Их движение удалось восстановить ещё в 11.35.
Известно, что причиной аварии стал прорыв трубы диаметром 300 миллиметров в районе улицы Фрезеровщиков. Первые сообщения поступили в «Водоканал» в 07.25, и спустя три часа, в 10.30, специалистам удалось обнаружить место прорыва.
Отмечается, что водоснабжение ближайших из-за аварии не прекращалось, так как дома подключили к резервной линии. Однако специалисты допускали отключение холодной воды в одном из домов во время ремонтных работ.
«В 14.47 движение трамваев через кольцо Фрезеровщиков и перекрёсток улиц Старых Большевиков – Фрезеровщиков восстановлено»,
– говорится в сообщении мэрии.
Помимо трамваев 333-го маршрута из-за коммунальной аварии было приостановлено движение 33-их троллейбусов. Их движение удалось восстановить ещё в 11.35.
Известно, что причиной аварии стал прорыв трубы диаметром 300 миллиметров в районе улицы Фрезеровщиков. Первые сообщения поступили в «Водоканал» в 07.25, и спустя три часа, в 10.30, специалистам удалось обнаружить место прорыва.
Отмечается, что водоснабжение ближайших из-за аварии не прекращалось, так как дома подключили к резервной линии. Однако специалисты допускали отключение холодной воды в одном из домов во время ремонтных работ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».