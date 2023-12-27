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Из-за коммунальной аварии на Эльмаше встали верхнепышминские трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за коммунальной аварии на Эльмаше в Екатеринбурге встали трамваи, курсирующие между уральской столицей и её городом-спутником – Верхней Пышмой.
Сообщается, что прорыв произошёл в районе улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков.
По данным телеграм-канал «Четвёртого канала», встали только трамваи, идущие в медную столицу Урала. Очевидцы предполагают, что поехать они смогут нескоро. Остальной транспорт пока едет.
Сообщается, что прорыв произошёл в районе улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков.
По данным телеграм-канал «Четвёртого канала», встали только трамваи, идущие в медную столицу Урала. Очевидцы предполагают, что поехать они смогут нескоро. Остальной транспорт пока едет.
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