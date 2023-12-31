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Уже ночью в Екатеринбург вернутся холода
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Природа подарила екатеринбуржцам на Новый год сравнительно тёплую погоду. Даже в праздничную ночь особо горячие уральские парни и девчата могли по улице пройтись без шапок и нараспашку, не испытывая дискомфорта. Температура «за бортом» не падала ниже отметки «-17». Но уже сегодня ночью всё изменится.
В Свердловскую область, как заранее обещали синоптики, возвращаются морозы. Местами даже тридцатиградусные или близкие к тому. В ночь с 1 на 2 января в Екатеринбурге ожидается до -23 градусов. Мороз продержится вторник и среду, в ночь со 2 на 3 января он будет опускаться до -27 градусов. Вторую половину недели должно снова потеплеть до вполне терпимых 13-16 градусов ниже нуля.
Всю неделю в уральской столице прогнозируется ежедневный снег. Правда, больших снегопадов синоптики не предвидят, так что есть надежда, что постепенно проходимость (и проезжесть) всех улиц и улочек в городе восстановится.
В Свердловскую область, как заранее обещали синоптики, возвращаются морозы. Местами даже тридцатиградусные или близкие к тому. В ночь с 1 на 2 января в Екатеринбурге ожидается до -23 градусов. Мороз продержится вторник и среду, в ночь со 2 на 3 января он будет опускаться до -27 градусов. Вторую половину недели должно снова потеплеть до вполне терпимых 13-16 градусов ниже нуля.
Всю неделю в уральской столице прогнозируется ежедневный снег. Правда, больших снегопадов синоптики не предвидят, так что есть надежда, что постепенно проходимость (и проезжесть) всех улиц и улочек в городе восстановится.
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