Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах в начале января в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о грядущих морозах в начале января наступающего года. В регионе ожидаются тридцатиградусные морозы с понижением температуры до -40°C ночью и метели.
В понедельник, 1 января, в Свердловской области облачно, на севере небольшой, местами умеренный снег, на юге снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -21…-16°C, на крайнем юге -13…-8°C, на севере до -26°C, на крайнем севере до -31°C. Днём -19…-14°C, на крайнем юге -11…-6°C, на севере до -24°C, на крайнем севере до -29°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, сильный снег, метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -13…-11°C, днём -11…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -28…-23°C, на севере до -33°C. Днём -26…-21°C, на севере до -31°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -26…-24°C, днём -25…-23°C. Ветер 5-10м/сек.
В среду, 3 января, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ночью -34…-29°C, на севере до -39°C. Днём -28…-23°C, в горах и низинах до -33°C, на крайнем юге до -19°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег. Ночью -31…-29°C, днём -23…-25°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 1 января, в Свердловской области облачно, на севере небольшой, местами умеренный снег, на юге снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -21…-16°C, на крайнем юге -13…-8°C, на севере до -26°C, на крайнем севере до -31°C. Днём -19…-14°C, на крайнем юге -11…-6°C, на севере до -24°C, на крайнем севере до -29°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, сильный снег, метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -13…-11°C, днём -11…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -28…-23°C, на севере до -33°C. Днём -26…-21°C, на севере до -31°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -26…-24°C, днём -25…-23°C. Ветер 5-10м/сек.
В среду, 3 января, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ночью -34…-29°C, на севере до -39°C. Днём -28…-23°C, в горах и низинах до -33°C, на крайнем юге до -19°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег. Ночью -31…-29°C, днём -23…-25°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупреждают о снежных накатах в Свердловской области
27 декабря 2023
27 декабря 2023
На новой неделе в Свердловской области незначительно похолодает
24 декабря 2023
24 декабря 2023