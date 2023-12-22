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Из-за гор снега растут горы мусора в одном из дворов Уралмаша
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Дорожный коллапс в Екатеринбурге, связанный со снегопадами, рискует перерасти в коллапс мусорный. Мусороуборочные машины попросту не везде могут проехать, чтобы добраться до площадок с контейнерами.
Так, в одном из дворов Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга мусор не вывозят уже несколько дней. Выкидывать же его жильцы ближайших домов не перестают, вот и получается, что каждый из контейнеров на фоне снежных сугробов превращается в высоченный мусорный «сугроб».
Девять контейнеров со снимка расположены на площадке перед домом №6 на улице Победы. Но схожую картину можно увидеть и в других районах города. В некоторых дворах Юго-Западного района, например, контейнеры уже не видны под завалами из пищевых отбросов, пустых упаковок, обрывков бумаги и прочих отходов человеческой жизнедеятельности. Удивляться не приходится, ведь и месяц назад, до прихода обильных снегопадов, жители уральской столицы наблюдали, что мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за снега. Так, например, «Вечерние Ведомости» освещали в ноябре тяжёлую ситуацию с вывозом мусора на улице Гурзуфской.
Меж тем, ЕМУП «Спецавтобаза» сообщает, что в дни новогодних праздников в городе будут работать 298 мусоровозов. И это, конечно, хорошо. Если только у них будет возможность подъезжать к местам скопления мусора.
Так, в одном из дворов Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга мусор не вывозят уже несколько дней. Выкидывать же его жильцы ближайших домов не перестают, вот и получается, что каждый из контейнеров на фоне снежных сугробов превращается в высоченный мусорный «сугроб».
Девять контейнеров со снимка расположены на площадке перед домом №6 на улице Победы. Но схожую картину можно увидеть и в других районах города. В некоторых дворах Юго-Западного района, например, контейнеры уже не видны под завалами из пищевых отбросов, пустых упаковок, обрывков бумаги и прочих отходов человеческой жизнедеятельности. Удивляться не приходится, ведь и месяц назад, до прихода обильных снегопадов, жители уральской столицы наблюдали, что мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за снега. Так, например, «Вечерние Ведомости» освещали в ноябре тяжёлую ситуацию с вывозом мусора на улице Гурзуфской.
Меж тем, ЕМУП «Спецавтобаза» сообщает, что в дни новогодних праздников в городе будут работать 298 мусоровозов. И это, конечно, хорошо. Если только у них будет возможность подъезжать к местам скопления мусора.
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В домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга погас свет
22 декабря 2023
22 декабря 2023