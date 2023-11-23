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В Екатеринбурге из двора на Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за снега
Фото: пресс-служба «Спецавтобаза»
В Екатеринбурге из двора дома №19а по улице Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за сугробов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».
Ранее наш читатель жаловался на неубранную контейнерную площадку, которая, с его слов, практически не опустошалась с начала зимы. Специалисты по вывозу отходов объясняли это тем, что их автомобиль не может проехать по нечищеной дороге, вследствие чего мусор начинал накапливаться.
Вчера, через час после звонка корреспондента «Вечерних ведомостей» по этому вопросу, сотрудники «Спецавтобазы» все же сумели добраться до контейнерной площадки и убрали весь мусор.
При этом перерасчет за услугу по вывозу мусора региональный оператор по обращению с коммунальными отходами проводить не будет, так как его делают только в том случае, если человек какое-то время не проживал в квартире или доме. Это необходимо подтвердить документами, объяснили в организации.
Ранее наш читатель жаловался на неубранную контейнерную площадку, которая, с его слов, практически не опустошалась с начала зимы. Специалисты по вывозу отходов объясняли это тем, что их автомобиль не может проехать по нечищеной дороге, вследствие чего мусор начинал накапливаться.
Вчера, через час после звонка корреспондента «Вечерних ведомостей» по этому вопросу, сотрудники «Спецавтобазы» все же сумели добраться до контейнерной площадки и убрали весь мусор.
При этом перерасчет за услугу по вывозу мусора региональный оператор по обращению с коммунальными отходами проводить не будет, так как его делают только в том случае, если человек какое-то время не проживал в квартире или доме. Это необходимо подтвердить документами, объяснили в организации.
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