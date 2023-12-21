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Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Ладой» в гостях
Фото: Вечерние ведомости
Хоккейный клуб «Автомобилист» проведет выездной матч с командой из Тольятти. Первая встреча в этом сезоне закончилась победой уральцев, хоть и в овертайме (счёт был 3:2, матч проходил на домашней арене в Екатеринбурге).
Сейчас «Автомобилист» занимает седьмую строчку в Восточной конференции КХЛ. Предыдущий матч уральская команда проводила с казанским «Ак Барсом», одержав над ним победу со счётом 2:1.
Следующие выездные матчи у екатеринбургского хоккейного клуба будут с командами «Динамо-Минск», «Витязь» и СКА – 26, 28 и 30 декабря соответственно.
Сейчас «Автомобилист» занимает седьмую строчку в Восточной конференции КХЛ. Предыдущий матч уральская команда проводила с казанским «Ак Барсом», одержав над ним победу со счётом 2:1.
Следующие выездные матчи у екатеринбургского хоккейного клуба будут с командами «Динамо-Минск», «Витязь» и СКА – 26, 28 и 30 декабря соответственно.
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