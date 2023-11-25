«Автомобилист» выиграл в овертайме «Ладу» в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В ледовом поединке, который состоялся в Екатеринбурге 25 ноября, уральский «Автомоболист» одержал сложную победу над тольяттинской «Ладой». Уверенно вырваться вперёд получилось только в овертайме, однако эта победа прервала двойную череду неудач.Финальный счёт матча – 3:2. А победную шайбу «шоферов» забил в ворота гостей Стефан Да Коста после передачи Анатолия Голышева.Две другие шайбы уральцев сделаны клюшкой Ника Эберта с передач все тех же героев – Да Косты и Голышева.А в наши же ворота шайбы забросили хоккеисты Романов и Червоненко.Напомним, что матч проходил в Екатеринбурге при полном аншлаге.