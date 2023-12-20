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Екатеринбуржцев предупреждают о хрупкости льда после потепления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцев предупреждают об опасности провалиться под лёд из-за аномального потепления. Горожан призывают отказываться от неоправданного риска и не срезать дорогу через водоёмы.
Сейчас толщина корки льда на местных водоёмах составляет 30-35 сантиметров, но неожиданное настигшее уральскую столицу потепление, сделало её очень хрупкой. Напомним, что из-за резких температурных перепадов в городе уже возникли проблемы со строительством ледовых городков.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга насчитывается 118 водоемов. Многие из них используются как природные катки, площадки для рыбалки и пешеходные зоны. Однако сейчас выходить на лёд стало особенно опасно.
Для того, чтобы защитить местных жителей, в городе объявили акцию «Тонкий лёд». В связи с этим водоёмы начинают активнее патрулировать сотрудники МЧС, полиции, муниципалитета и добровольцы.
Сейчас толщина корки льда на местных водоёмах составляет 30-35 сантиметров, но неожиданное настигшее уральскую столицу потепление, сделало её очень хрупкой. Напомним, что из-за резких температурных перепадов в городе уже возникли проблемы со строительством ледовых городков.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга насчитывается 118 водоемов. Многие из них используются как природные катки, площадки для рыбалки и пешеходные зоны. Однако сейчас выходить на лёд стало особенно опасно.
Для того, чтобы защитить местных жителей, в городе объявили акцию «Тонкий лёд». В связи с этим водоёмы начинают активнее патрулировать сотрудники МЧС, полиции, муниципалитета и добровольцы.
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