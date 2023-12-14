Аномальное потепление мешает строительству ледовых городков в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока екатеринбуржцы в массе своей радуются небывало тёплой для Урала декабрьской погоде, пришедшей сразу за лютыми холодами, нагрянувшую оттепель клянут дворники и строители ледовых городков. Первым приходится разгребать с улиц не в срок появившуюся «весеннюю кашу». У вторых свои причины ворчать на «плюсовой» декабрь.В Екатеринбурге полным ходом идут приготовления к новогодним праздникам, и в первую очередь в спешном порядке идёт возведение городков на площадях города, в том числе — на главной, на площади 1905 года. И если нарядить ёлку или установить павильоны фастфуда «плюс» на термометре никак не мешает, то вот собрать из ледяных кубов лабиринт или выпилить ледяную фигуру — даже очень. Не ровен час, екатеринбуржцы будут веселиться в новогоднюю ночь в «ледовых» городках, где не будет и осколка льда.«Произведения искусства таят в руках рабочих и плохо скрепляются», — пишет Главный канал Екатеринбурга о ситуации на Площади 1905 года. Но такая же ситуация и на остальных площадях. Так, Дед Мороз на площади перед зданием центра культуры «Эльмаш» сегодня выглядел обезглавленным. Ледяную фигуру так «гильотинировало» потепление. Строители городка не сдаются и пока выпиливают из ещё не растаявшего льда более массивные элементы новогоднего объекта.