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В Краснотурьинске из-за непрошедшей оплаты из автобуса высадили подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске, по данным местных СМИ, из автобуса 14-го маршрута высадили подростка, из-за того, что у него не прошла оплата по карте. Прокуратура намерена провести проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14-летний юноша из посёлка Медная шахта возвращался домой после тренировки, когда у него возникла проблема с оплатой проезда. Утверждается, что из-за этого кондуктор потребовала от подростка покинуть транспорт.
Напомним, что в Екатеринбурге осенью по той же причине из автобуса №59 высадили десятилетнюю девочку. После этого Александр Бастрыкин требовал возбудить уголовное дело.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14-летний юноша из посёлка Медная шахта возвращался домой после тренировки, когда у него возникла проблема с оплатой проезда. Утверждается, что из-за этого кондуктор потребовала от подростка покинуть транспорт.
«Необходимо отметить, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, не могут требовать от него покинуть автобус, троллейбус и трамвай на ближайшей остановке»,
– подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что в Екатеринбурге осенью по той же причине из автобуса №59 высадили десятилетнюю девочку. После этого Александр Бастрыкин требовал возбудить уголовное дело.
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