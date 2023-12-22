В Краснотурьинске из-за непрошедшей оплаты из автобуса высадили подростка

– подчеркнули в ведомстве.

«Необходимо отметить, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, не могут требовать от него покинуть автобус, троллейбус и трамвай на ближайшей остановке»,