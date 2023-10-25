В Екатеринбурге из-за непрошедшей оплаты из автобуса высадили 10-летнюю девочку





– напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Необходимо отметить, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, не могут требовать от него покинуть автобус, троллейбус и трамвай на ближайшей остановке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из автобуса №59 высадили десятилетнюю девочку из-за того, что у нее не прошла оплата по карте через валидатор. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.Сейчас ведомство намерено дать оценку соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства.