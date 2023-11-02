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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после того, как юную екатеринбурженку высадили из автобуса
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав малолетней пассажирки, после того как в Екатеринбурге десятилетнюю девочку высадили из автобуса.
Напомним, что у девочки не прошла оплата по карте через валидатор. Ранее в СМИ сообщалось, что в тот день школьница должна была ехать на прием к врачу, но из-за того, что ее высадили из автобуса, она на него не успела.
Напомним, что у девочки не прошла оплата по карте через валидатор. Ранее в СМИ сообщалось, что в тот день школьница должна была ехать на прием к врачу, но из-за того, что ее высадили из автобуса, она на него не успела.
«Председатель Следственного комитета дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,
– говорится в сообщении Следкома.
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