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В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры ребёнка обеспечили жизненно необходимым лекарством
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры мальчика с инвалидностью 2021 года рождения обеспечили лекарственным препаратом, который был ему жизненно необходим.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, в прокуратуру обратился отец малыша, которому с ноября 2022 года региональное министерство здравоохранения отказывало в предоставлении финансирования лекарственного обеспечения.
В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура через суд обязала региональный Минздрав обеспечить мальчика лекарством и компенсировать понесённые расходы на покупку препарата. Утверждается, что в настоящее время ребёнок обеспечен необходимым лекарственным препаратом в полном объеме.
Напомним, что в Екатеринбурге родители Миши Бахтина со СМА не могут добиться предоставления их сыну жизненного необходимого препарата. Врачи отказываются обеспечивать его лекарством, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их сына «Спинразу».
Накануне родители Миши обвинили Евгения Куйвашева, который обещал обеспечить мальчика лекарством, в обмане. По их словам, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие к губернатору люди убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, в прокуратуру обратился отец малыша, которому с ноября 2022 года региональное министерство здравоохранения отказывало в предоставлении финансирования лекарственного обеспечения.
«В этой связи мужчина был вынужден приобретать лекарственный препарат для ребенка самостоятельно за свой счет»,
– подчеркнули в прокуратуре.
В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура через суд обязала региональный Минздрав обеспечить мальчика лекарством и компенсировать понесённые расходы на покупку препарата. Утверждается, что в настоящее время ребёнок обеспечен необходимым лекарственным препаратом в полном объеме.
Напомним, что в Екатеринбурге родители Миши Бахтина со СМА не могут добиться предоставления их сыну жизненного необходимого препарата. Врачи отказываются обеспечивать его лекарством, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их сына «Спинразу».
Накануне родители Миши обвинили Евгения Куйвашева, который обещал обеспечить мальчика лекарством, в обмане. По их словам, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие к губернатору люди убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
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