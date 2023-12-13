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Роспотребнадзор предложил присоединиться к групповому иску к екатеринбургской блогерше
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский Роспотребнадзор предложил пострадавшим от действий екатеринбургской блогерши, которую обвиняют в мошенничестве, присоединиться к групповому иску.
Для этого необходимо предоставить Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора, который находится в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 177а, следующие документы:
– оригинал заявления по прилагаемой форме;
– документы, подтверждающие оформление заказа и оплату (чеки, иные документы, подтверждающие оплату);
– заявление/претензию о возврате денежных средств, направленное в адрес продавца, с доказательствами вручения;
– ответ исполнителя (при наличии);
– копию паспорта (главная страница, регистрация);
– иные документы.
Также заявление можно подать через раздел «Обращения граждан» на сайте ведомства (через «Госуслуги»). Их будут принимать до 31 января 2024 года.
По дополнительным вопросам можно обращаться по телефонам: (343) 210-94-49, (343) 266-54-97.
Ранее блогершу заподозрили в мошенничестве из-за того, что товары, которые продавала девушка, не приходили покупателям. По данным прокуратуры, общий ущерб может превышать 1,6 миллиона рублей.
«Повод для подачи иска – нарушения сроков доставки заказанных товаров: дорогостоящей косметики, бытовой техники, смартфонов и прочего»,
– подчеркнули в управлении.
Для этого необходимо предоставить Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора, который находится в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 177а, следующие документы:
– оригинал заявления по прилагаемой форме;
– документы, подтверждающие оформление заказа и оплату (чеки, иные документы, подтверждающие оплату);
– заявление/претензию о возврате денежных средств, направленное в адрес продавца, с доказательствами вручения;
– ответ исполнителя (при наличии);
– копию паспорта (главная страница, регистрация);
– иные документы.
Также заявление можно подать через раздел «Обращения граждан» на сайте ведомства (через «Госуслуги»). Их будут принимать до 31 января 2024 года.
По дополнительным вопросам можно обращаться по телефонам: (343) 210-94-49, (343) 266-54-97.
Ранее блогершу заподозрили в мошенничестве из-за того, что товары, которые продавала девушка, не приходили покупателям. По данным прокуратуры, общий ущерб может превышать 1,6 миллиона рублей.
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