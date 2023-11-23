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Глава СК потребовал проверить екатеринбургскую блогершу на мошенничество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить екатеринбургскую блогершу, которую в эфире федерального телеканала обвинили в мошенничестве.
Сообщается, что девушка продавала в социальных сетях дорогостоящие товары по низким ценам. Покупатели оплачивали товар, но не получали его. При этом денежные средств им никто не возвращал. Также заявляется, что среди потерпевших оказалась пожилая женщина, у которой из-за сильных переживаний произошел инсульт.
Исполнение поручения Александр Бастрыкин поставил в центральном аппарате ведомства на контроль.
Сообщается, что девушка продавала в социальных сетях дорогостоящие товары по низким ценам. Покупатели оплачивали товар, но не получали его. При этом денежные средств им никто не возвращал. Также заявляется, что среди потерпевших оказалась пожилая женщина, у которой из-за сильных переживаний произошел инсульт.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах»,
– говорится в сообщении Информационного центра СК России.
Исполнение поручения Александр Бастрыкин поставил в центральном аппарате ведомства на контроль.
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