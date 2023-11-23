Глава СК потребовал проверить екатеринбургскую блогершу на мошенничество





– говорится в сообщении Информационного центра СК России. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить екатеринбургскую блогершу, которую в эфире федерального телеканала обвинили в мошенничестве.Сообщается, что девушка продавала в социальных сетях дорогостоящие товары по низким ценам. Покупатели оплачивали товар, но не получали его. При этом денежные средств им никто не возвращал. Также заявляется, что среди потерпевших оказалась пожилая женщина, у которой из-за сильных переживаний произошел инсульт.Исполнение поручения Александр Бастрыкин поставил в центральном аппарате ведомства на контроль.