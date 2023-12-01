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Прокуратура подала апелляцию на отказ суда арестовать екатеринбургскую блогершу
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура не согласились с решением суда Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставить местную блогершу, которую обвинили в мошенничестве, и ее мужа на свободе.
Ранее суд назначил девушке запрет на определенные действия, а ее мужа по результатам судебного заседания освободили из-под стражи.
В прокуратуре уверены, что суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, отказавшись арестовывать обвиняемых, и что его выводы не соответствуют представленным материалам и установленным в судебных заседаниях обстоятельствам.
Заявляется, что от действий обвиняемых пострадали 15 человек. Общий ущерб составил, предварительно, не менее 1,6 миллиона рублей. Точное количество потерпевших и общая сумма ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела, добавили в прокуратуре.
«Прокуратура внесла апелляционные представления на постановления суда об отказе в удовлетворении ходатайств следователя об избрании блогеру и ее мужу меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее суд назначил девушке запрет на определенные действия, а ее мужа по результатам судебного заседания освободили из-под стражи.
В прокуратуре уверены, что суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, отказавшись арестовывать обвиняемых, и что его выводы не соответствуют представленным материалам и установленным в судебных заседаниях обстоятельствам.
Заявляется, что от действий обвиняемых пострадали 15 человек. Общий ущерб составил, предварительно, не менее 1,6 миллиона рублей. Точное количество потерпевших и общая сумма ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела, добавили в прокуратуре.
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