Возрастное ограничение 18+
Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на выданные разрешения охотникам на отстрел волков в районе свердловского поселка Ис в Нижнетуринском городском округе, местные жители заметили двух «серых» на улице Клубной.
Об этом местные жители рассказали изданию «Открытый лесной». Из-за этого люди боятся выходить на улицу и отпускать своих детей в школу.
Напомним, что в этом поселке волки растерзали четырех хозяйских собак. После их гибели охотникам в срочном порядке выдали лицензии на отстрел волков. Однако не только они терроризируют жителей. Исовчане также опасаются большую стаю собак из 10-15 особей.
Об этом местные жители рассказали изданию «Открытый лесной». Из-за этого люди боятся выходить на улицу и отпускать своих детей в школу.
Напомним, что в этом поселке волки растерзали четырех хозяйских собак. После их гибели охотникам в срочном порядке выдали лицензии на отстрел волков. Однако не только они терроризируют жителей. Исовчане также опасаются большую стаю собак из 10-15 особей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском поселке Ис вновь загрызли собаку
12 декабря 2023
12 декабря 2023
В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
13 декабря 2023
13 декабря 2023
В Екатеринбурге горит приют для домашних животных
08 декабря 2023
08 декабря 2023